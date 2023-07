Giulia De Lellis ha assistito al concerto di Lana Del Rey che si è svolto ieri, in provincia di Lucca. L’ex vippona si è mostrata molto attiva sul suo profilo Instagram durante l’intera durata dello show, che ha raggiunto giusto in tempo. “Ma raga, secondo voi non sono andata sul serio ieri? Fermate il gioco”, ha scritto nelle sue Instagram stories.

Ma nel rivedere i video fatti durante il concerto, Giulia ha deciso di postarne uno che fa fatto storcere il naso sul web. Il motivo? La didascalia di accompagnamento cita il testo sbagliato della canzone. Lana Del Rey, infatti, stava cantando la sua hit Summertime Sadness, ma la De Lellis ha erroneamente fatto copia e incolla dal web del testo di Summertime di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

Su Twitter, il video è diventato virale in pochissimo tempo, tanto che l’influencer non ha fatto in tempo a rimuoverlo senza lasciare traccia. A quel punto, la frittata era fatta, e Giulia ha deciso di buttarla sull’ironia, condividendo su Instagram dei post di utenti che sui social si sono divertiti a ricreare l’equivoco su artisti come Taylor Swift e Harry Styles.