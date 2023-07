Le voci circa una presunta rissa tra Oriana Marzoli e Chadia Rodriguez continuano a farla da padrone sui social. Stando ad alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano e ad Amedeo Venza, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe litigato pesantemente con la rapper di origini marocchine. Il motivo? Quest’ultima avrebbe la “colpa” di aver scambiato qualche parole con Daniele Dal Moro al Ritual Club in Costa Smeralda, scatenando l’ira della modella di origini venezuelane, che sarebbe addirittura arrivata a metterle le mani addosso.

Pettegolezzi? Teorie fantasiose? Fake news? Ad oggi non è dato saperlo. Alessandro Rosica, però, ha assolutamente smentito le ipotesi di aggressione fisica: “Vi pare che cinque persone appena uscite dal GF siano arrivati a una rissa e nessuno su 300 persone abbia fatto un video o una foto? Dai è una cavolata. La verità è una. Ho parlato con due o tre persone e mi hanno detto che ci sono state parole molto pesanti, ma non si è arrivati alle mani”. Dunque, la catfight è assolutamente plausibile, soprattutto se si considera la tempra di Oriana, che ai tempi del Gf Vip di certo non si sottraeva alla “lotta”. Ma da qui ad ipotizzare che siano volati bicchieri o che l’ex vippona abbia addirittura alzato le mani appare assai improbabile.

Nel frattempo, dopo aver appreso la notizia della presunta rissa, i fan su Twitter si sono scatenati, tanto che Oriana Marzoli si è improvvisamente trasformata in Rosa Ricci di Mare Fuori. Il web, che posto meraviglioso!