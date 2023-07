Isabella Ricci ha di recente annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, conosciuto nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne.

Diverse le persone che ai tempi si erano esposte in merito all’ex dama del dating show di Canale 5, e tra questi uno dei suoi “acerrimi nemici”, ovvero Armando Incarnato. Tra il cavaliere partenopeo e l’ex dama non è mai corso buon sangue, e lui ne ha approfittato per dire la sua sulla separazione della coppia.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Armando si è scagliato contro Isabella: “Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell'ex partner. E pensare che a dire di ‘qualcuno’ che non ne ha mai ‘azzeccata’ una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna, solo i numeri non indovino...”.