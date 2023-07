Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi, il fratello di Guendalina è entrato “in corsa” nella Casa più spiata d’Italia, all’interno della quale ha trovato quella che sembra possa diventare la donna della sua vita, Micol Incorvaia.

La storia tra Tavassi e Micol

La coppia formata dal videomaker romano e dall’influencer di origini siciliane, sebbene fosse la meno “reclamizzata” ai tempi del Gf Vip, è sostanzialmente l’unica a non essere ancora “scoppiata” dopo la conclusione del reality condotto da Alfonso Signorini. Basta guardare quello che è successo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che si sono lasciati da quasi due settimane, e tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la cui relazione è giunta al capolinea per la seconda volta nel giro di un mese e mezzo.

Edoardo e Micol fanno sul serio. Dopo l’estate, lei si trasferirà a Roma per iniziare una convivenza insieme al fidanzato, come raccontato dallo stesso Tavassi ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso del programma Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio: “Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e già per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa quanto la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita, probabilmente dovremo trovare una casa più grande. Comunque andiamo verso la convivenza, a Roma, sì! Stiamo guardando case insieme: va bene tutto, basta che sia vicino a dove lavoro io perché a me pesano le chiappe!”.

Alcuni mesi fa, l’ex naufrago de L’Isola aveva deciso di lasciare Twitter, social sul quale è in corso una vera e propria faida tra i fandom delle coppie nate durante la settima edizione del Gf Vip. Edoardo, a ragion veduta, lo ritiene “tossico”, e per tale ragione ha deciso di chiudere il suo account. Purtroppo, però, è sorto un profilo fasullo dell’ex vippone, che continua ad operare indisturbato e postare tweet di vario genere, anche sul conto di Micol Incorvaia.

Il profilo Twitter fasullo di Edoardo Tavassi no

Pochi minuti fa, in una storia su Instagram, Tavassi e Micol hanno letto proprio alcuni di questi tweet, esortando i fan a segnalare “questa follia”: “Sono ritornato più carico di prima. Volevo dirvi che il c*lo della mia ex fidanzata è pieno di buchi. Fa schifo ed è orrendo”. E ancora: “Il c*lo di Micol fa schifo. Dovrebbe lavarsi qualche volta”; “Amore, visto che sei su Twitter, perché non racconti la verità: vi siete lasciati perché Tavassi ha detto che il tuo c*lo fa schifo”. Insomma, una serie di “porcherie” che non hanno neanche bisogno di essere commentate.