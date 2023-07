Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, pare abbia lanciato una stoccata velenosissima agli Oriele, il fandom di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, o almeno è ciò che è sembrato ad alcuni fan dell’ormai ex coppia nata durante il reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’influencer triestina ha condiviso una serie di stories su Instagram che hanno attirato l’attenzione degli utenti. “Dear Oriè…”, “Non era pane, ma mela”, “Differenziata”: cosa avrà voluto dire a chi si riferiva l’ex vippona? Come ha fatto notare qualcuno, durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Nikita veniva accusata di non fare la raccolta differenziata, ma anche di dar da mangiare agli uccellini molliche di pane. Ma non è tutto.

Poco dopo, la Pelizon ha postato una nuova storia: “Non volevo urlare di felicità quel giorno perché la mia vicina è stressata e non sta affrontando un periodo facile. Perciò dato che so che sente tutto ciò che faccio, dato che le pareti di casa sono sottilissime tipo le craft, non volevo che sentisse. Semplice”. Alcuni utenti hanno interpretato queste parole ipotizzando che si stesse riferendo al periodo in cui Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avevano messo in pausa la loro relazione (che adesso sembra essere giunta definitivamente al capolinea).

A dirla tutta, a noi sembra una teoria piuttosto fantasiosa. Semplice suggestione degli utenti, oppure Nikita ha voluto lanciare una frecciatina?