Non c’è solo l’addio di Barbara D’Urso nella rivoluzione operata da Pier Silvio Berlusconi in casa Mediaset. Anche Belén Rodriguez, dopo diversi anni alla corte del Biscione, esce definitivamente di scena. La showgirl argentina lascia la conduzione de Le Iene (al suo posto ci sarà Veronica Gentili) e anche quella di Tu Si Que Vales.

Belen Rodriguez ufficializza l'addio a Mediaset

Pochi minuti fa, la moglie di Stefano De Martino ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ufficializza l’addio: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente (Silvio Berlusconi, ndr) per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me.

Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”.