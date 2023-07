Oriana Marzoli, dopo un’assenza per lei inusuale, ha fatto nuovamente capolino sui social. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip sta attraversando un periodo decisamente complicato dopo la nuova rottura con Daniele Dal Moro che, stando alle parole di quest’ultimo (“Tra me e Oriana è finita senza margini di ritorno"), questa volta sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda.

La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Tanto è stato detto e scritto sui presunti motivi che hanno portato i due ex vipponi a dirsi addio. L’ipotesi più gettonata è che la lite sia partita quando domenica scorsa, mentre erano al Ritual Club in Costa Smeralda, l’imprenditore veneto si è intrattenuto a chiacchierare con Soleil Sorge e Chadia Rodriguez. E la “reina” in preda ad un raptus di gelosia, avrebbe litigato con la rapper di origini marocchine, tanto da essere “scortata” all’uscita del locale insieme a Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Insomma, una catfight in piena regola che sembrerebbe essere stato il motivo scatenante della nuova rottura tra gli Oriele. Pettegolezzi? Supposizioni? Al momento non è dato sapere, anche perché né Oriana né Daniele hanno reso noti i motivi della fine della loro relazione.

Oriana mantiene un profilo basso

In realtà la Marzoli, a differenza di quanto accaduto lo scorso maggio quando scoppiò la prima crisi con l’ormai ex fidanzato, ha scelto di mantenere un profilo decisamente basso e di non commentare l’annuncio di Dal Moro, che di fatto ha messo un punto definitivo alla storia d’amore. Scelta saggia, aggiungiamo, visto il drama che scaturì in occasione della prima rottura.

Nel frattempo, l’ex vippona è tornata a Milano (dove ha trovato casa), e ha postato una storia su Instagram mentre è a pranzo con Alberto De Pisis. Per chi si aspettava news su Daniele Dal Moro è rimasto deluso: Oriana continua a tenere la bocca cucita.