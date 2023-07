Dopo la fine della relazione con Valentina Ferragni, durata quasi dieci anni, Luca Vezil è uscito definitivamente allo scoperto in merito alla sua nuova fidanzata.

Nel corso degli ultimi mesi, numerose segnalazioni davano il conduttore di Are You the One? vicino all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Virginia Stablum. Lo scorso aprile, i due erano stato visti insieme a Bergamo e, in seguito, alcuni utenti avevano notato dei movimenti piuttosto sospetti sui social, come ad esempio la condivisione delle stesse immagini dagli stessi luoghi sui rispettivi profili Instagram.

Dopo tanti rumor, ieri sera Luca Vezil ha ufficializzato la relazione con Virginia Stablum. L’ex di Valentina Ferragni ha pubblicato su Instagram un dolce post proprio in compagnia della nuova fidanzata. Come didascalia, il conduttore ha scritto “Il nostro posto felice”, riferendosi probabilmente alla Costiera Amalfitana, dove la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.