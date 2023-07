Ricky Martin e l’ormai ex marito Jwan Yosef hanno annunciato di essersi separati dopo sei anni di matrimonio. L’ex coppia ha ufficializzato la decisione con una nota congiunta diramata da People: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi. Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”.

Il cantante e il pittore sono genitori di Lucia, 4 anni e di Renn, 3 anni. Prima di incontrare Yosef, Martin era già diventato padre dei gemelli, oggi 14enni, Matteo e Valentino. People ha riferito che sarà la popstar internazionale l’unico ad occuparsi dell’educazione dei gemelli in qualità di genitore single.

Il primo incontro tra Ricky Martin e Jwan Yosef risale al 2015, con il cantante che decise di ufficializzare il fidanzamento a novembre 2016, dopo con una proposta di matrimonio raccontata in diretta tv a Ellen DeGeneres. Un anno dopo, nel 2017, i due si sono sposati. I loro figli sono arrivati nel 2018 e nel 2019. A distanza di 6 anni da quel momento, la coppia ha ufficializzato la separazione.