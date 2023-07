Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, Luca Vezil e Virginia Stablum sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore. Al contrario, Valentina Ferragni continua a mantenere un profilo basso e a non mostrarsi in pubblico con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano, con cui farebbe coppia da alcuni mesi.

La sorella di Chiara Ferragni, rispondendo alle curiosità dei follower, è tornata a parlare proprio della sua storia con Vezil, giunta al capolinea dopo quasi dieci anni: “Non mi sino sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi. Semplicemente non amo farmi vedere quando sto male”.

Valentina ha poi parlato della possibilità di aprirsi ad una nuova relazione: “Non penso che bisogna essere pronti per un nuovo amore. Penso che le cose belle accadono nei momenti più inaspettati, e che le persone più belle arrivino nei momenti più inaspettati.

Sono in un periodo veramente molto bello della mia vita. Sicuramente è particolare perché mi sono ritrovata a dovermi ricostruire da zero. Mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece ora sono molto più felici, probabilmente anche più di prima”.