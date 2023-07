Continua a far discutere il video pubblicato da Fabrizio Corona che vede protagonista Antonella Fiordelisi. L’ex re dei paparazzi ha deciso di condividere sul suo canale Telegram un video privato dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, sollevando un polverone enorme.

La richiesta oscena di Fabrizio Corona ad Antonella Fiordelisi

Nelle immagini, l’ex vippona si trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip. Antonella, stesa su un lettino con una maglietta e un paio di slip, era nella stanza proprio con Corona, che le ha chiesto: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecato per Edoardo Donnamaria!”. Imbarazzata, la Fiordelisi ha risposto con un secco e deciso “no”.

La richiesta oscena di Corona e la sua scelta di rendere pubblico il video ha portato la stessa Antonella ad intervenire su Twitter, minacciando azioni legali: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa, a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tale condotta ne risponderà nelle sedi opportune”.

Corona ha a sua volta replicato sostenendo che Antonella è famosa perché lui l'ha aiutata, e che l’ex gieffina non è “il magnifico rettore dell’Accademia della Crusca”, oltre che non essere per le sue “doti intellettuali”.

I dubbi del web

Ma sui social, non tutti si sono mostrati solidali con la Fiordelisi. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, sostenendo di non credere alla narrazione di quanto accaduto: “Ma vi rendete conto che mentre scrivete tutti ‘Poverina’, lei intanto se la gode in vacanza ridendo e facendo scatti con frasi del tipo ‘devo far lavorare gli avvocati anche quando sono in vacanza’”, ha scritto un utente. E ancora: “Antonella viene dal mondo di Corona. Tutto per hype”. Questi sono solo alcuni degli attacchi sferrati nei confronti dell’ex vippona. La privacy della Fiordelisi è stata violata da Corona, oppure si tratta di una manovra studiata a tavolino?