La diffusione da part di Fabrizio Corona di un video privato di Antonella Fiordelisi ha scatenato un’infinità di polemiche. Il gesto dell’ex re de paparazzi, non ha scatenato solo la reazione dell’ex vippona, che ha minacciato di adire le vie legali, ma anche di gran parte del popolo social, che si è mostrato solidale con l’influencer campana.

Antonella Fiordelisi ringrazia i suoi fan

Nelle scorse ore, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha ringraziato i suoi numerosi fan per l’affetto e il sostegno che le hanno dimostrato in ore per lei complicate: “Non è un momento facile, ma svegliarmi e sentire la vostra vicinanza mi ha fatto bene al cuore. La condivisione delle vostre esperienze ha scatenato un’ondata d’amore che ha fatto sentire me meno sola e spero anche voi. Grazie”.

Edoardo Donnamaria "sabota" Fabrizio Corona

A dimostrarle vicinanza anche il suo ex Edoardo Donnamaria. Ieri sera, Fabrizio Corona aveva annunciato una diretta, e per evitare di dargli spazio e far sì che l’attenzione venisse spostata su altro, l’ex vippone ha organizzato una diretta social, nella quale ha spiegato come stanno le cose tra lui e Antonella Fiordelisi dopo la rottura di tre settimane fa. “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché ti obbligano ad affrontare dei temi tra persone – ha spiegato Edoardo -. Non mi vergono a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme, e che ovviamente vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.