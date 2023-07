E’ stato ufficialmente svelato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà nel venerdì sera di Rai 1 a partire dal 22 settembre 2023.

Carlo Conti ha fatto la spesa nel mondo dei reality show, soprattutto al Grande Fratello Vip. Sono, infatti, quattro gli ex vipponi che approdano nel programma: Pamela Prati, Alex Belli, Maria Teresa Ruta e Ginevra Lamborghini. Con loro anche un’ex naufraga della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia, il vincitore di X Factor 2017, Lorenzo Licitra, Scialpi, il cantautore Gaudiano, Jasmine Rotolo (figlia della showgirl Stefania Rotolo), e Ilaria Mongiovì, apprezzata anche nel ruolo della bella zingara Esmeralda in Notre Dame de Paris.

Con loro ci saranno anche Confermata anche la partecipazione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolontoni.

La reazione di Ginevra Lamborghini

Ma come ha reagito Ginevra Lamborghini alla notizia di essere stata reclutata da Carlo Conti per Tale e Quale Show? L’ereditiera ha palesato tutto la sua gioia in una storia su Instagram: “Sono felice. Oggi ho ricevuto insieme a voi una notizia meravigliosa! Mi aspetta un settembre ricco di nuove sfide, emozionanti avventure e tanto lavoro. Sono entusiasta e grata per tutto quello che l’universo mi sta mandando. Sono pronta a mettermi in gioco e a confrontarmi con grandi nomi della musica, con la speranza di essere all’altezza!

Da domani comincia un intenso allenamento ed io non sto nella pelle! Voglio ringraziare di cuore le persone che mi hanno supportato e continuano a farlo, incoraggiandomi e credendo in me giorno dopo giorno. Siete la mia bellissima seconda famiglia, e se sto vivendo il mio sogno è anche merito vostro”.