Federico Rossi ha commentato il bacio dato ad una ragazza in prima fila durante la sua esibizione al Tim Summer Hits.

L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto era sceso tra il pubblico fermandosi davanti ad una fan mora e, dopo aver duettato con lei per qualche istante, l’aveva sorpresa con un bacio. Il video è ovviamente diventato virale sui social, e molti utenti hanno insinuato che fosse una “scenetta” organizzata a tavolino. Molte persone erano addirittura convinte del fatto che la ragazza fosse un’attrice o la nuova fiamma del cantante.

A rivelare come sono andate davvero le cose è stato proprio Federico a Fanpage.it: “Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente. Anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show, e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente. I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena. Credo sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta”.

Infine, quando gli è stato chiesto se la conoscenza con la ragazza stesse proseguendo, Federico ha risposto: “Posso dirti che ci sono buone vibrazioni”.