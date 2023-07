A circa un mese di distanza dal trionfo a L’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras. Il conduttore de Lo Zoo di 105 ha raccontato che il suo percorso da naufrago è stato particolarmente duro, e che ai concorrenti non potevano conoscere nemmeno in nomi degli operatori che li seguivano quotidianamente a Cayo Cochinos.

Marco Mazzoli: "In Honduras perdi il controllo di tutto"

“La cosa brutta è che perdi completamente il contatto con tutto. Hai quotidianamente delle troupe intorno, inizialmente erano tre al giorno, poi diventano due man mano che se ne vanno gli altri concorrenti. Queste troupe sono composte da: autore, così si chiamano, autore operatore e audio. Quindi tra di loro non si chiamano per nome perché non vogliono che tu sappia come si chiamano. Non ti parlano, tranne quando sei in confessionale perché ti fanno delle domande ma solo l’autore, gli altri due non hanno autorizzazione a parlarti se ti parano vengono cacciati. Se tu gli dici che ore sono loro ti fanno spallette, come per dire non te lo posso dire.

Una cosa che non rifarei mai più. È stata un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. Adesso che ho finito e che sono uscito posso dire anche piacevole, perché ti metti a dura prova fisicamente. È veramente difficile. Io non sono uno che piange facilmente, io piangevo sempre perché, quando sei debole così inizi a diventare veramente molto sensibile. A me mancava mia moglie, mi mancava la mia casa mi mancavano i miei affetti, il mio lavoro, la radio. Sei costretto a vivere per due mesi e passa con delle persone che insomma non è che ti piacciono tutte. E alcune persone ti piacciono, ma sono poche. Io ho creato un piccolo gruppo con cui mi sento ancora”.

Marco Mazzoli al Grande Fratello Vip?

“Non c’è niente di finto guarda, io lo direi, lo sapete. Se ho vinto è soprattutto grazie agli ascoltatori. Vinci attraverso il televoto, se hai una grande fanbase come l’ho io è ovvio che, se agevolato. Ho vinto per quel motivo lì poi non so se ho vinto anche perché ho fatto una bella performance. Io ho cercato di essere me stesso, diciamo che come ho raccontato più volte a un certo punto dopo una bruttissima partenza perché io veramente volevo andarmene, ho iniziato a lasciarmi andare e a tirar fuori il vero Marco e accantonare quello più aggressivo che conoscete bene se mi ascoltate in radio. Se volete sapere se lo rifarei no, mai più nella vita, mai. Se lo sconsiglio? non lo sconsiglio, è un’esperienza che sicuramente ti rimane dentro per sempre. Se amo i reality show e ne farò altri come il GF? No, mai”.