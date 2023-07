Una mossa social di Angelina Mango non è passata inosservata. Nelle ultime ore sta iniziando a circolare su Twitter uno screenshot che ha scatenato i fan di Amici. L’immagine in questione certifica che la cantante avrebbe smesso di seguire sui social una sua ex collega della Scuola più famosa d’Italia, ovvero Maddalena Svevi.

Al momento, resta ancora un mistero il motivo che ha spinto la figlia di Mango a unfolloware la ballerina, considerando che tra le due non sono emersi particolari attriti durante la ventiduesima edizione del talent di Canale 5. Qualcuno sostiene che il gesto inaspettato di Angelina sia dovuto al rapporto tra Maddalena e Wax, il quale, molto legato alla Mango, non segue la Svevi su Instagram.