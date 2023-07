Il 21 luglio è uscito “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria, che parla della sua tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi. La relazione tra lo speaker radiofonico e l’influencer campana, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi, anche se negli ultimi giorni sono arrivati alcuni segnali che potrebbero far ipotizzare un possibile ritorno di fiamma.

"Piccolo sole nasce da un momento di distanza tra due persone..."

“Piccolo sole è un messaggio di positività riguardo all’amore. Nasce da un momento di distanza tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme. E’ quasi una promessa”, ha dichiarato Edoardo a SoundsBlog. Interpellato sul passaggio del testo “E’ da un po’ che non ci sentiamo, ma non c’è futuro in cui non ci riproverò”, Donnamaria ha spiegato: “Il senso è che siamo lontani e nessuno sa come potrà andare, ma sicuramente io ci riproverò. E’ una dichiarazione d’amore".

Prima di “Piccolo sole”, Drojette ha lanciato il singolo “Il cielo stanotte”, dedicato alla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. “La musica per me è nata come un gioco, la faccio da quando sono ragazzino. La scrittura mi è sempre servita per mettermi a nudo. Fino al 2021 non avevo pubblicato nulla perché sono molto ansioso. Ho sempre avuto paura di pubblicare quello che scrivevo, ho sempre fatto fatica ad esprimere le mie emozioni con le donne e con gli amici”.

Poi, qualcosa è cambiato: “Ero tutti i giorni in diretta in televisione su Rete 4 e Canale 5 e mi sono detto: ‘Ma a me che ca**o me ne frega…’. E allora ho iniziato a pubblicare i miei pezzi. Dopo il Grande Fratello Vip ho visto i numeri raggiunti da Il cielo stanotte, davvero molto soddisfacenti. Quindi sì, faccio assolutamente sul serio. Ho tanti pezzi pronti e sono uno meglio dell’altro”.

Nel frattempo, oggi è uscito anche il video ufficiale di “Piccolo sole”, che è già diventato virale sui social.

Clicca QUI per il video