Vittoria Deganello è finita nuovamente nel mirino degli haters. Lo scorso 25 aprile, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Ginevra, figlia avuta da Alessandro Murgia, fratello dell’ex vippona Nicole, con il quale la relazione ha avuto un epilogo burrascoso.

Il calciatore della Spal è già padre di due bambini, Dea e Niccolò, avuti da Eleonora Mazzarini, con la quale sembra aver mantenuto un buon rapporto proprio per amore dei bambini. Situazione totalmente diversa quella con Vittoria Deganello. I due, infatti, non sembrano avere alcun tipo di rapporto, e la nascita di Ginevra non sembra aver fatto tornare il sereno. Nonostante Murgia abbia fatto la mossa social di inserire la piccola alla biografia dei suoi figli sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice ha più volte raccontato com’è crescere la figlia da mamma single.

Ma sui social si sono incattiviti. Poche ore fa, infatti, la Deganello ha postato una tenera foto di sua figlia, sotto al quale è balzato subito all’occhio un commento durissimo. Non si è fatta attendere la replica di Vittoria: “Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole. Farò di tutto perché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te”.