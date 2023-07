Oriana Marzoli protagonista di un nuovo capitolo di Mtmad, la piattaforma dove le celebrità spagnole raccontano la loro vita. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha registrato l’episodio mentre si trovava ancora a Verona a casa di Daniele Dal Moro, mentre adesso si trova in Spagna.

La modella di origini venezuelane ha raccontato di sentire molto la mancanza di Cocco, il suo adorabile bulldog francese: “Non avete idea di quanto mi manchi. Non lo dico troppo perché sapete che non mi piace essere tenera sui social network, ma ogni volta che vedo i video mi sento malissimo. Mi sento responsabile per il fatto di non essere lì con lui, perché per tutta la vita mi sono presa cura di lui. E’ l’amore della mia vita, è insostituibile. Non vedo l’ora di vederlo.

Resterò in Spagna circa un mese: prima qualche giorno a Madrid e poi andrò a Ibiza. Daniele mi raggiungerà direttamente lì con la sua migliore amica, quindi se non ci vedete insieme non fatevi prendere dal panico. Le persone normali non stanno sempre insieme, ognuno ha i propri impegni. Lui vuole vedere i suoi amici ed io i miei, non fatevi prendere dal panico!”.