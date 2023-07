La burrascosa e tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente al capolinea. Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’influencer campana e lo speaker radiofonico hanno proseguito nella loro relazione che, come durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, è stata caratterizzata da alti e bassi. Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due sono nuovamente iniziati a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata.

La frattura tra i due ex vipponi prosegue ancora oggi e, almeno per il momento, non sembrano esserci segnali che possano lasciar ipotizzare ad una riconciliazione. Da un lato, l’ex schermitrice ha sostenuto di aver fatto di tutto per stare con l’ex volto di Forum, dall’altra quest’ultimo ha imputato all’influencer un eccessivo utilizzo dei social. Nonostante le incomprensioni, i due hanno presenziato insieme ad un evento in provincia di Ravenna, durante il quale hanno mostrato di non aver perso la complicità, tanto da riaccendere le speranze dei fan.

Speranza che tuttavia sono tramontato quando la Fiordelisi e Donnamaria hanno smesso di seguirsi su Instagram. Al momento, i dettagli sulla fine della relazione si limitano esclusivamente alle versioni fornite dai diretti interessati, ma nelle ultime ore è emerso un retroscena inedito fornito da Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, ha rivelato che dopo la rottura, Antonella avrebbe fatto di tutto per tornare con Edoardo. Era in programma anche una vacanza, ma lo speaker non avrebbe alcuna intenzione di riprovarci. Il motivo sarebbe proprio quella famosa diretta Instagram dello scorso giugno, durante la quale l’influencer campana aveva detto: “Posso solamente dire che ci ho messo tutto in questa storia. Ma lui probabilmente mi tratta apposta male perché vuole questo. Vuole pensare a fare il cantante, a va bene glielo faccio fare”.

Nuovi retroscena sulla rottura tra Antonella e Edoardo

Di seguito le nuove rivelazioni della Marzano: “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonelal che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mano sul fuoco e non ci ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.