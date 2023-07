Sonia Bruganelli vorrebbe entrare a far parte della giuria di Ballando con le Stelle. E’ questa l’indiscrezione bomba lanciata da Roberto D’Agostino su Dagospia.

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip - ha scritto D’Agostino con una punta di sarcasmo -. Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”.

Al momento, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha replicato a questa indiscrezione. Oltre al nome di Sonia Bruganelli, ieri TvBlog ha fatto anche quello di Teo Mammucari: “Stando a quanto ci risulta nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammuccari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”.