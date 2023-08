Cresce l’attesa in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Al comando ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, l’unico a non essere investito dalla rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi. Via Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che saranno sostituite da Cesara Buonamici, unica opinionista del reality show. Fuori anche Giulia Salemi: la “bastarda col tablet” sarà sostituita da Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

E per quanto riguarda il cast? L’ad di Mediaset è stato categorico: niente influencer o personaggi legati al mondo del trash. Quest’anno, ad abitare la Casa più spiata d’Italia, saranno vip “di altro profilo” e personaggi sconosciuti. E tra i tanti nomi in lizza sembrerebbe esserci anche quello di un’ex naufraga della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, reduce dall’esperienza in Honduras. L’ex suora figurava nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show poi, ad un certo punto, avrebbe fatto un passo indietro (lasciando spazio a Jo Squillo). Il motivo? Secondo Gianluca Paganotti, autore televisivo e blogger, la vincitrice di The Voice of Italy sarà una delle nuove inquiline della Casa di Cinecittà. Con lei, potrebbe esserci anche frate Alfredo, un papabile “nip” che, alcuni mesi fa, scrisse ad Alfonso Signorini chiedendo di poter partecipare al Grande Fratello.

Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.