Nel corso della terza puntata di Temptation Island, Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo avevano deciso di lasciarsi durante il falò di confronto. Dopo il duro confronto, però, “American Boy” ha deciso di confessare alla sua ex il tradimento, e dopo essersi chiariti sono tornati insieme. La 19enne ha deciso di dare un’altra possibilità al fidanzato.

Ad un mese dal loro falò, Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme. Lei ha confessato di essere molto cambiata grazie al reality: “Io sono la più cambiata dei due. Sono più tranquilla, lui è più dolce, ma io sono cambiata in molti aspetti, sono molto più sicura di me e sto benissimo. Sto con i piedi per terra, ma gli sto dando la possibilità di dimostrarmi che è cambiato. Non è che sono una sprovveduta, deve continuare a darmi prova che posso fidarmi. Grazie a questo programma ho capito che io ho un valore. Lui deve essere un valore aggiunto. Prima non la vedevo così e quindi devo ringraziare questo percorso. Un cammino che mi è servito indubbiamente”.

Giuseppe si è detto fiero della sua fidanzata e le ha promessi che d’ora in poi potrà fidarsi. Ha poi svelato perché sulle app di incontri si faceva chiamare “American Boy”: “Ho avuto tanta paura di perderla e ho capito. La amo e lei si sta cominciando a fidare di me adesso. Piano, piano pure io sto cercando di darle modo di fidarsi. Il nickname American Boy? L’ho scelto perché mi piace il paese. Questa trasmissione ci è servita tantissimo. Abbiamo tanti progetti futuri. Voglio fare una famiglia con questa ragazza e lei lo sa, è il nostro traguardo a cui arrivare”.