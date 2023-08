Tra i protagonisti indiscussi della decima edizione di Temptation Island c’è sicuramente Giuseppe Ferrara, fidanzato di Gabriela Chieffo. Nel corso della terza puntata, la coppia originaria di Scafati aveva deciso di lasciarsi durante il falò. Dopo il duro confronto, però, “American Boy” aveva deciso di confessare alla sua ex il tradimento, e dopo essersi chiariti sono tornati insieme, con la 19enne che ha deciso di dare un’altra possibilità al fidanzato.

“Ho avuto tanta paura di perderla e ho capito. La amo e lei si sta cominciando a fidare di me adesso – le parole di Giuseppe durante l’incontro con Filippo Bisciglia -. Piano, piano pure io sto cercando di darle modo di fidarsi. Il nickname American Boy? L’ho scelto perché mi piace il paese. Questa trasmissione ci è servita tantissimo. Abbiamo tanti progetti futuri. Voglio fare una famiglia con questa ragazza e lei lo sa, è il nostro traguardo a cui arrivare”.

Pochi minuti fa, “American Boy” ha scritto il primo post su Instagram, nel quale fa un bilancio della sua avventura a Temptation Island: “Ed eccoci qui dopo un lungo ed intenso percorso, soprattutto intenso dentro. Ho fatto tanti errori nella mia vita, però sono tornati sui miei passi, come si suol dire meglio tardi che mai. Sono più maturo e consapevole di me stesso. E questo è solo l’inizio di una lunga serie. Ho letto tanti commenti, negativi e positivi che siano, ringrazio tutti, a volte anche le critiche possono servire. Sono qui per ricominciare una parentesi nuova e con i miglior presupposti per la mia vita. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio che tra una chiacchiera ed una risata, mi hanno sempre supportato al meglio.

Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. American boy”.