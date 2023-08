Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati senza dubbio due dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island. Nel corso della terza puntata, la coppia originaria di Scafati aveva deciso di lasciarsi durante il falò. Dopo il duro confronto, però, “American Boy” aveva deciso di confessare alla sua ex il tradimento, e dopo essersi chiariti sono tornati insieme, con la 19enne che ha deciso di dare un’altra possibilità al fidanzato.

Ad un mese dal loro falò, Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme. Lei ha confessato di essere molto cambiata grazie al reality: “Io sono la più cambiata dei due. Sono più tranquilla, lui è più dolce, ma io sono cambiata in molti aspetti, sono molto più sicura di me e sto benissimo. Sto con i piedi per terra, ma gli sto dando la possibilità di dimostrarmi che è cambiato. Non è che sono una sprovveduta, deve continuare a darmi prova che posso fidarmi. Grazie a questo programma ho capito che io ho un valore. Lui deve essere un valore aggiunto. Prima non la vedevo così e quindi devo ringraziare questo percorso. Un cammino che mi è servito indubbiamente”.

Giuseppe si è detto fiero della sua fidanzata e le ha promessi che d’ora in poi potrà fidarsi. Ha poi svelato perché sulle app di incontri si faceva chiamare “American Boy”: “Ho avuto tanta paura di perderla e ho capito. La amo e lei si sta cominciando a fidare di me adesso. Piano, piano pure io sto cercando di darle modo di fidarsi. Il nickname American Boy? L’ho scelto perché mi piace il paese. Questa trasmissione ci è servita tantissimo. Abbiamo tanti progetti futuri. Voglio fare una famiglia con questa ragazza e lei lo sa, è il nostro traguardo a cui arrivare”.

Le prime parole di Gabriela dopo Temptation Island

Pochi minuti fa, Gabriela ha speso le prime parole dopo l’esperienza a Temptation Island attraverso un post su Instagram: “È stato un percorso bellissimo, di alti e bassi ma sono riuscita sempre a rialzarmi, è stato un percorso ricco di emozioni, emozioni bellissime che mi sono rimaste dentro e che mi hanno segnata e fatta capire tante cose. Mi hanno fatta capire di avere un valore, che è la consapevolezza più bella che potevo raggiungere. So che è stato un percorso strano il nostro… ma noi siamo così, imparerò ad essere anche meno impulsiva!

Sono contenta che questo viaggio nei sentimenti così forte ci abbia fatto capire cosa non vogliamo da una relazione, e che nonostante i 7 anni il nostro è un amore molto forte, pronto a mettersi di nuovo alla prova. Inoltre ci tengo a ringraziare tutte le mie compagne di viaggio: senza voi questo percorso non sarebbe stato lo stesso, mi avete data forza nei momenti più bui e più sconfortanti, voi eravate lì a tenermi la mano! E grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto dal giorno 0 e che hanno creduto in me! Grazie a tutti”.