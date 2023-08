Il toto nomi relativo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle sta infuocando il web. Un nome su tutti sta scaldando la fantasia degli utenti, quello di Sonia Bruganelli che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe scendere in pista nel dancing show condotto da Milly Carlucci.

La nota imprenditrice, produttrice televisiva nonché ex opinionista nelle due ultime edizioni del Grande Fratello Vip, ha deciso di rompere il silenzio, e sul suo profilo Instagram ha smentito le voci su una sua possibile partecipazione a Ballando: “Ragazzi, l’unica volta che ho ballato è stato al matrimonio dei miei amici Bruno e Margot a Formentera. Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”.

Di seguito l’elenco dei vip che sarebbero stati provinati: Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. E ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori. Poi Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro.