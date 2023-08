La decima edizione di Temptaton Island è andata in archivio con una media del 26,45 per cento di share. Un successo che ha convinto Pier Silvio Berlusconi a riproporre il format anche in versione invernale.

“Ah, la winter edition, già – ha esordito Raffaella Mennoia in un’intervista al settimanale Chi -. Non se ne è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio. Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo”. E alla domanda se Temptation Island Winter sarà registrato su un’isola esotica per sfruttare il caldo o se le coppie si sposteranno in montagna, l’autrice della Fascino ha risposto: “Se vogliamo fare la differenza, meglio la cioccolata calda”. Alla conduzione dovrebbe esserci nuovamente Filippo Bisciglia: “A me piace, è empatico. Vedremo”, ha detto la Mennoia.

“Con la neve spariscono bikini e addominali, ma la nostra edizione non è così esplicita, quest’anno il massimo che si è visto, anzi, sentito, è stato un bacio dietro una porta. Ma il resto serve? Anche no. Serve la verità. La verità è la cosa più interessante che ci sia. Questa è la prima delle due grandi lezioni di Maria De Filippi. La seconda è che non si parte dalle proprie idee e dalle proprie aspettative, conta ascoltare, l’ascolto è fondamentale, ascoltare e lasciare parlare il reale”.

Raffaella Mennoia, chi non prenderebbe mai nel cast

“Per Temptation ho incontrato circa 120 coppie personalmente. Prima viene fatta una selezione dagli autori che me ne parlano, poi convochiamo le coppie. Ci vogliono tre mesi. Mi è capitato un anno di metterci due mesi, ma poi ero proprio allucinata. Devi pensarli separati, queste coppie insieme non stanno mai, se non nel falò di confronto, allora devi unire le informazioni che devono essere compatibili. È come la vita, è tutta una questione di incastri, non c’è un rapporto più o meno zoppicante che ti fa distrarre, c’è il momento in cui ti distrai perché quello è il momento giusto per distrarti. A meno che non parliamo di traditori seriali, ma quelli non li prendiamo mai perché sono noiosi, il finale è scontato”.