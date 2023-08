Una protagonista de Il Paradiso delle Signore si sposa. Giulia Arena, che nella fiction interpreta il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto, è pronta a convolare a nozze con il compagno Antongiuseppe Morgia, avvocato 31enne. L’annuncio è arrivato con una romantica foto su Instagram, in cui l’attrice racconta la proposta di matrimonio. I due stanno insieme da quasi dieci anni.

Giulia Arena ha annunciato che presto sposerà il compagno postando una romantica foto delle loro mani unite. Lei indossa l’anello di fidanzamento e, ad accompagnare l’immagine, scrive: “Dobbiamo dirvi una cosa… (Lui) ha detto sì (perché sono stata io a fare la proposta ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo”. L’attrice ha poi ironizzato sul fatto di essere stata lei a chiedere la mano del fidanzato Antongiuseppe Morgia, a cui è legata da più di nove anni, durante una vacanza romantica a Venezia. Lui, a sua volta, ha condiviso la foto scrivendo: “L’uomo che non deve chiedere mai”. Per il momento non si conoscono i dettagli, ma Giulia ha fatto sapere che presto svelerà com’è andata.

Giulia Arena, vincitrice di Miss Italia nel 2013 e attrice nella fiction di successo Il Paradiso delle Signore, è fidanzata con Antongiuseppe Morgia da oltre nove anni. I due si sono conosciuti all'Università, dove frequentavano entrambi la facoltà di Giurisprudenza (lei poi ha abbandonato per dedicarsi a un alto tipo di carriera). Lui è lontano dal mondo dello spettacolo e, come si legge sul suo profilo Instagram, è siciliano d'origine ma vive a Milano. Ha 31 anni e di professione è un avvocato.