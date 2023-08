Le condizioni di salute di Wanda Nara si starebbero facendo sempre molto preoccupanti. La moglie e manager di Mauro Icardi ha scoperto di essere affetta da leucemia. Una diagnosi terribile che ha cambiato per sempre la vita della showgirl argentina e della sua famiglia.

Per Sport Mediaset, la Nara ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato i dettagli di questa terribile scoperta: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciate. Io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. E’ stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv. Ho fatto cinque esami e i medici non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso”.

La notizia ha gettato nello sconforto non solo Wanda, ma anche tutti i suoi cari, tanto che Icardi aveva deciso di lasciare il calcio: “Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. I medici avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”.