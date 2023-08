Ha destato scalpore il duro botta e risposta tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne e l’ex cavaliere del Trono Over avevano stretto una bella amicizia nel dating show di Canale 5. Un’amicizia che è proseguita anche fuori dagli studi, tant’è che quando la Cipollari si recava a Firenze dal suo compagno Vincenzo Ferrara, era solita incontrarsi con “Il Gabbiano”.

Hanno dunque sorpreso le forti dichiarazioni di Giorgio nei confronti di Tina, con l’ex cavaliere che le ha dato della “bulla”, tirando in ballo anche la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi che ha come obiettivo quella di eliminare ogni forma di trash da Mediaset. Secondo Manetti, anche l’opinionista andrebbe “cacciata”.

Parole che hanno provocato la reazione di Tina che, ha prima sottolineato che il prossimo settembre tornerà regolarmente a Uomini e Donne, per poi parlare di “irriconoscenza” sotto ad un post che riprendeva le parole di Manetti.

Cos'è successo tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari

Ma cos’è successo tra i due? Una possibile spiegazione l’ha data Amedeo Venza in una storia pubblicata su Instagram: “Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e Giorgio si mostravano affiatati e amici sui social. Il rapporto si è man mano sgretolato e Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male dal fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che lui le manda, anche un semplice ‘come va?’. La nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni! E’ cosi che il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla. Che galantuomo!”.