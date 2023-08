Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la piccola Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata tra le braccia di Stefano De Martino. Questo fino all’inizio del 2023: poi i nuovi rumor su una presunta crisi che, con il passare del tempo, si sono trasformati quasi in certezza.

La showgirl argentina e il conduttore originario di Torre Annunziata sono attualmente single, ma secondo il settimanale Nuovo Tv presto torneranno insieme (ipotesi tutt’altro che irrealizzabile): “Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”.

Secondo quanto riportato dal magazine, ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi dietro il possibile riavvicinamento tra Belen e Stefano. La conduttrice starebbe dunque provando a mediare tra i due, grazie al rapporto che ha con entrambi.