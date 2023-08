Sembra essere calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Caratterizzata da liti e discussioni, anche tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è giunta al capolinea e, ad oggi, non sembrano esserci margini in merito ad un possibile ritorno di fiamma.

Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due sono nuovamente iniziati a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Edoardo, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

Secondo Deianira Marzano, la Fiordelisi avrebbe fatto di tutto per provare a recuperare il rapporto con Donnamaria, ma quest’ultimo non le avrebbe mai perdonato proprio quella famosa diretta Instagram in cui veniva accusato davanti a migliaia di persone. A distanza di un mese è anche scattato il rispettivo unfollow su Instagram, probabilmente l’atto conclusivo con il quale i due ex vipponi hanno scritto la parola fine alla loro storia.

Ma c’è un fatto avvenuto nelle ultime ore che non è passato inosservato sui social. Alla domanda di una follower che le chiedeva “Credi che le persone possono cambiare per amore?”, l’influencer campana ha risposto: “Credo sia molto difficile. Ma se una persona vuole, può migliorarsi, cambiare totalmente no. Quante volte vi è capitato di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e dopo un po’ usciva la loro vera essenza? Purtroppo l’amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi e razionali, e capire bene chi ci troviamo davanti”.

Molti fan ritengono che le parole di Antonella si riferiscano alla sua storia con Edoardo. Sarà realmente così o l'ex vippona parlava in generale? Il dubbio resta...