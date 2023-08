Sarebbe in corso un ritorno di fiamma tra Ginevra Lamborghini e il suo ex fidanzato Edoardo Casella. La sorella di Elettra, reduce dall’esperienza poco fortunata al Grande Fratello Vip (è stata squalificata per via del Marco Bellavia Gate), durante la breve permanenza nella Casa di Cinecittà aveva mostrato una certa complicità con Antonino Spinalbese.

Quando l’ex di Belen Rodriguez fu eliminato, ad attenerlo in studio c’era proprio Ginevra, con la quale scattò un bacio appassionato in diretta tv, tanto che si pensava che tra i due potesse iniziare una relazione. Ipotesi naufragata anzitempo, visto che tra i due ex vipponi non è scoccata la scintilla.

Poche ore fa, la Lamborghini ha condiviso sui social una foto mentre si trova in barca e nella quale mostra le sue gambe con il mare che fa da cornice. In seguito, qualcuno avrebbe segnalato la presenza del suo ex Edoardo Casella. Molti credono si tratti di un ritorno di fiamma, ma la vera indiscrezione è un’altra. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano che, dal canto suo, crede che i due non si siano mai lasciati: “E’ dal Grande Fratello Vip che dico che non si sono mai lasciati, e voi con le mosse a terra e bla bla bla, ho sempre ragione”.

Chi è Edoardo Casella

Classe 1992, originario di Bologna, Edoardo Casella si è frequentato con Ginevra Lamborghini prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. E’ un Consulente di CRM & Digital Marketing. Inoltre, è appassionato di basket e ama il mare. Casella e l’ex vippona si sono conosciuti l’estate scorsa grazie a degli amici in comune e la loro storia sarebbe andata avanti per qualche mese.