Rebecca Staffelli sarà la nuova portavoce del sentiment social al Grande Fratello al posto di Giulia Salemi. La figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, sarà l’erede della “bastarda col tablet”, “tagliata” da Pier Silvio Berlusconi che ha imposto una nuova linea a Mediaset.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ne ha parlato nella sua rubrica “Up&Down” che tiene sul settimanale: “Io sono stato ospite da lei (si riferisce a Rebecca Staffelli, ndr) anche in tv proprio a Cologno Monzese, credo per una trasmissione sui reality. E dietro le quinte c’era anche suo papà, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Ed è pure capace, oltre che bellissima, davvero una ragazza per bene, in più ha studiato canto, danza e recitazione e, come ho detto, ha alle spalle diverse esperienze di conduzione. Certo che fa strano che abbiamo salutato Giulia Salemi, mi sembrava perfetta in quel ruolo, pure lei educata, gentile, capace. In più, il che non guasta, bellissima”.

Giulia Salemi, però, ha già voltato pagina. L’influencer italo-iraniana, infatti, condurrà insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli Ex on the beach Italia. I Prelemi prenderanno il posto di una coppia anch’essa nata al Grande Fratello Vip, ovvero quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.