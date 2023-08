Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: lunedì 11 settembre tornerà in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello. Un’edizione rivoluzionaria sotto tanti punti di vista, a partire dal cast, che per la prima volta nella storia del reality show sarà formato da personaggi famosi e persone comuni.

Ad affiancare in studio Alfonso Signorini in veste di unica opinionista sarà Cesara Buonamici, che prende il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Fuori anche Giulia Salemi: la “bastarda col tablet” è una delle “vittime” della nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi. L’erede dell’influencer italo-iranaiana sarà Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

“Non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani – le parole di Alfonso Signorini in un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi -. Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali.

Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.

Nel frattempo, a poco più di un mese dallo start, i canali social ufficiali del Grande Fratello hanno condiviso un video promozionale che ripercorre la storia del reality e i suoi personaggi: dal compianto Pietro Taricone a Cristina Plevani; da Serena Garitta a Patrick Ray Pugliese; da Floriana Secondi a Martina Nasoni; da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli; per finire con Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Insomma, le emozioni della Casa stanno per riaccendersi.