Ex vippone alla conduzione di un nuovo programma di cucina. Stiamo parlando di Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ritroveremo su Food Network.

Il nipote di Costantino della Gherardesca sarà il conduttore del programma Braci by Barù – Beach Edition. Ben sei appuntamenti in cui svelerà tutti i segreti per grigliare alla perfezione. Nelle puntate si alternerà con tre chef molto famosi, ma di cui il nome è ancora top secret. Il 18 e il 15 agosto, e poi il 1 settembre dalle ore 22, sarà in onda con puntate inedite.