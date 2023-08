Attraverso un post su Instagram Giulia De Lellis ha annunciato di soffrire di un Neuroma di Morton, una condizione che le sta provocando dolori lancinanti al piede sinistro.

“Un dolore così forte non lo avevo mai provato, ho trascurato questo fastidio e ieri sera da crampi passeggeri a dolore fisso insopportabile, che mi sono messa paura”, le parole della nota influencer. Dopo i controlli medici, è arrivata la diagnosi della sua patologia, una nevralgia interdigitale conosciuta appunto come Neuroma di Morton.

Come spiegato dall'Istituto Humanitas, il Neuroma di Morton è “una sofferenza del III nervo digitale comune, un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3 e 4 dito del piede, causata da microtraumi cronici nel punto di passaggio tra le teste di III e IV metatarsale”. Si determina per un aumento del volume del suddetto nervo, che a causa dell'ispessimento resta compresso dalle teste metatarsali – le estremità delle ossa dell'avampiede – e quindi scatena il dolore, che può essere intenso e lancinante, come descritto da Giulia De Lellis. I microtraumi protratti nel tempo determinano la formazione di tessuto fibroso nel nervo che lo fanno accrescere innescando la patologia, col dolore che aumenta caricando il peso sul piede e/o indossando determinate tipologie di scarpe, ad esempio quelle più strette agli apici.

Le parole di Giulia De Lellis

“Sono disintegrata. Sono riuscita a trovare qualcuno che domani mi fa una radiografia – aveva dichiarato la De Lellis -. Vi giuro, ieri pensavo di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nausea, sudavo freddo. Una cosa che non mi era mai capitata nella vita. Erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, sotto le ultime tre dita del piede. Era un crampo strano e vedevo che stava durando più del normale. Ieri poi ha toccato l’apice, volevo andare in ospedale, sono stata troppo male, un dolore troppo intenso mi arrivava al cervello, non ho mai provato una cosa così. E oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo. Non so neanche che scarpe mettere, ogni scarpa mi fa male”.