La nuova rivoluzionaria edizione del Grande Fratello sta per avere inizio. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. La strada “no trash” tracciata da Pier Silvio Berlusconi ha come obiettivo quello di porre un freno a strilli, litigi e attacchi. Niente più caso Marco Bellavia né tantomeno Van gate. Ma allora che Grande Fratello sarà? Al momento non è chiaro, perché la composizione del cast appare ancora in alto mare. Non c'è stata nessuna ufficializzazione a parte quella relativa ai grandi rifiuti che avrebbe incassato Alfonso Signorini.

I "No" al Grande Fratello

Le prime ad essere accostate alla nuova edizione del reality show sono state Ornella Muti e Claudia Gerini. Se la prima ha smentito categoricamente “Non ci andrei mai, faccio l'artista non il trash. Trovo le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip siano denigranti”, la seconda ha declinato l’invito in maniera usando toni meno drastici: “Sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso Pier Silvio abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”.

Anche Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro, ha detto di no, e ne ha parlato sua madre: “Lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online, è subito piaciuta. L’avevano scelta. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori, ha comunque detto di no perché ha in testa un progetto a lungo termine che non si limita ai tre/quattro mesi della durata del programma e ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì”.

Tra gli altri rifiuti anche quello di Giorgia Venturini, conduttrice di X Style, Loredana Lecciso e Giuseppe Cruciani.