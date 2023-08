Mancano poche settimane al ritorno in tv di Uomini e Donne. Le prime registrazioni della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi sono previste per fine agosto, e molto presto scopriremo chi siederà sul trono e chi farà parte del parterre over.

Nel frattempo, nell’attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti e quali delle vecchie conoscenze faranno nuovamente capolinea nello studio, BlastingNews ha rivelato che Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due degli storici volti del Trono Over, potrebbero restare fuori. La presunta ragione è da ricercare nella nuova politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, che porterebbe così all’esclusione dei due uomini.

Altro nodo da sciogliere pare sia anche la situazione sentimentale di entrambi. Nel corso dell’estate sono spuntati diversi rumor sul loro conto. Vedremo quindi, semmai dovessero esserci, se Riccardo Guarnieri che Armando Incarnato a Uomini e Donne faranno chiarezza una volta per tutte sulla loro vita privata. Lo scorso aprile, i due cavalieri furono protagonisti di una furiosa litigata in studio, e solo per poco non si arrivò alla rissa.