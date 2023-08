“L’ira veneta” si è abbattuta nuovamente sui social, e questa volta non senza conseguenze. Daniele Dal Moro, reduce dalla burrascosa rottura con Oriana Marzoli (questa volta, a quanto pare, “senza margini di ritorno”), è tornato protagonista sul web. Prima la lite con Guendalina Canessa (“Torna a fare la marchettara”), poi quella con Alessio Tripi, ex protagonista de La Pupa e il Secchione (“Sparisci disperato”): insomma, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è decisamente on fire!

La tormentata storia d’amore con la modella venezuelana ha indubbiamente lasciato un segno nell’ex tronista di Uomini e Donne. Daniele ha deciso di mettere un punto definitivo quando ha scoperto che Oriana aveva intenzione di lasciare l’Italia per tornare in Spagna, dove con ogni probabilità si misurerà in un reality show (si parla del Gran Hermano Vip). “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole di Dal Moro durante uno dei suoi sfoghi su Twitter. L’ex vippone è convinto, dunque, che la distanza possa compromettere un rapporto già traballante (e forse non ha tutti i torti).

Nel frattempo, l’attività social di Daniele rischia di subire una brusca frenata. E’ stato lui stesso a postare in una storia di essere stato bannato da alcune piattaforme, ultima in ordine di tempo Instagram: “Radiato da Gf Vip, Instagram, Twitter (per tre volte) e Twitch”.