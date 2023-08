E’ calato definitivamente il sipario sulla burrascosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. E questa volta, per citare le parole dell’imprenditore veneto, “senza margini di ritorno”.

A scatenare l’ennesima rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip (la sesta nell’arco di circa due mesi e mezzo), sarebbe stata la scelta della modella venezuelana di lasciare l’Italia e trasferirsi in Spagna per partecipare ad un reality show (fonti parlano del Gran Hermano Vip, insieme a Luca Onestini).

“Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne durante uno dei suoi sfoghi su Twitter. Convinto, dunque, che la distanza possa compromettere un rapporto già traballante, Daniele ha deciso di “chiamarsi fuori” e di rinunciare ad Oriana, con buona pace dei numerosissimi fan dell’ormai ex coppia, che ancora fanno fatica a rassegnarsi all’idea che tra gli Oriele sia finita.

Negli ultimi giorni, Dal Moro si è reso protagonista di numerosi scontri mezzo social. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato la sua proverbiale “ira veneta” contro Guendalina Tavassi e Alessio Tripi, quest’ultimo ex pupo de La Pupa e Il Secchione Show. Nelle ultime ore, anche la Marzoli ha risposto per le rime ad un utente che l’accusava di aver preso in giro gli italiani e il suo ex fidanzato: “Rimarrai nella storia del GF come la venezuelana che ha preso per il c*lo gli italiano. In particolare uno. Reina di sta mi***ia!”. “Piangiii”, ha replicato l’ex vippona, aggiungendo l’emoticon di una risata.