Uno degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip è pronto a convolare a nozze. Stiamo parlando del comico Maurizio Battista, pronto a sposarsi con la compagna Alessandra Moretti.

Nel 2021, Battista aveva annunciato la separazione dalla compagna attraverso una lettera social dedicata alla figlia Anna, che la coppia ha avuto circa sette anni fa. Lo scorso luglio, però, la crisi è rientrata ed il comico, nel corso di uno show al Circo Massimo di Roma, ha chiesto la mano di Alessandra, con la quale è legato da dieci anni.

L'annuncio di Alessandra Moretti

Alessandro è dunque pronto a sposare la compagna di lunga data. E’ stata proprio lei a dare l’annuncio su Instagram: “La famiglia rende casa tua il posto in cui non vedi l’ora di ritornare. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è lì che devi tornare. Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai, quando hai bisogno di una pacca sulla spalla, quella mano che ti sostiene nonostante tutto… SEMPRE. La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA. E la mia famiglia è la mia più grande RISORSA. Mia figlia è frutto di un percorso duro fisicamente e psicologicamente ma è la prova più alta d’amore che potessi donare a me stessa.

Eternamente grata e nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei. I’ m the BRIDE”.