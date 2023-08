L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata ricca di polemiche. Al centro di esse Selvaggia Lucarelli, e a farne le spese è stato anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, che durante lo show ha subito attacchi spesso ingiustificati. Nel corso di questi mesi c’è stato un valzer di indiscrezioni sulle presunte sostitute di Selvaggia (si è parlato anche di Sonia Bruganelli), ma fino ad oggi Milly Carlucci ha sempre detto che la giuria del programma verrà decisa a settembre, una volta chiuso il cast dei ballerini.

La Lucarelli è sempre rimasta in silenzio, anche se nei mesi scorsi ha dichiarato di non essere stata cacciata da Ballando con le Stelle: “Ho lasciato correre tutti questi pettegolezzi che facevano credere che fossi stata fatta fuori dal programma. In realtà io sono stata confermata ancora prima della finale di Ballando con le Stelle. Prossimamente vedrò anche Milly Carlucci”.

Ieri, la blogger ha promesso che a settembre parlerà e commenterà tutto quello che ha letto in questi mesi, e cosa c’è dietro ai numerosi rumor che la riguardano: “Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…

Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”.