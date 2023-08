Archiviata in malo modo la burrascosa relazione con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha annunciato che lascerà l’Italia per trasferirsi nuovamente a Madrid. Il ritorno in patria della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è la naturale conseguenza della nuova politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, che ha di fatto sbarrato la strada alla modella venezuelana che avrebbe voluto lavorare in tv nel nostro Paese.

Ed è proprio la decisione di tornare in Spagna per partecipare, con ogni probabilità, al Gran Hermano Vip insieme a Luca Onestini, ad aver provocato la rottura con Daniele. “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne durante uno dei suoi sfoghi su Twitter. Dunque, Dal Moro è convinto che la distanza non farebbe altro che compromettere un rapporto già traballante.

Nel frattempo, i fan nostrani di Oriana si sono messi all’opera per consentire alla “reina” di restare in Italia. Infatti, hanno lanciato un appello al gruppo Discovery con l’obiettivo di far approdare l’ex vippona su Real Time: “Chiediamo alla redazione di Real Time di dare una rubrica all’influencer, presentatrice, attrice, modella e opinionista Oriana Marzoli. La richiesta viene presentata per ottenere la permanenza in Italia di una professionista giovane ma con una carriera televisiva di oltre 10 anni”.