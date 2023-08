Ballando con le Stelle tornerà in onda in prima serata su Rai Uno a partire dal prossimo 21 ottobre. Anche quest’anno, Milly Carlucci è riuscita a formare un cast di concorrenti fortissimi. Infatti, stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, a scendere in pista saranno Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Bobby Solo e Bruno Barbieri.

“Tante voci, tante fake news, poche certezze. Chi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, con buon budget a disposizione, avrebbe chiuso un cast sulla carta fortissima, assicurano i beninformati. Impegnata a non far trapelare nulla e a giocare col dubbio giuria, dove il rebus Lucarelli (in tanti hanno provato a prendere il suo posto) è in realtà risolto da parecchi mesi. Ci sarà.

Il primo concorrente ufficiale è Ricky Tognazzi, a lui si aggiungeranno la conduttrice Simona Ventura, da Mediaset arriverà Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica. A Viale Mazzini assicurano che Milly Carlucci avrebbe ancora qualche colpo in canna. Non solo uno”.

E per quanto riguarda Mammucari non ci sarebbe in ballo solo lo show di Milly: “Teo Mammucari sarà un nuovo concorrente del programma della Carlucci, fino allo scorso anno impegnato in giuria a Tu si que vales e alla conduzione de Le Iene. Dicono che per questa nuova esperienza avrebbe ottenuto un cachet importante ma soprattutto un passaggio in Rai non one shot, un pacchetto che prevedrebbe il ruolo di concorrente alla corte di Milly Carlucci e un programma tutto suo su Rai 2. Sarà vero?”.