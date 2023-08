Soraia Ceruti ha un nuovo amore? L’ex fidanzata di Luca Salatino, archiviata definitivamente la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe pronta ad una nuova storia.

Era il 22 quando Luca scelse Soraia nel dating show di Canale 5, e per alcuni mesi tutto procedette a gonfie vele. A settembre dello scorso anno, Salatino ha poi partecipato al Grande Fratello Vip, ma la sua avventura nella Casa di Cinecittà si è interrotta a dicembre, quando decise di lasciare il reality perché sentiva l’eccessiva mancanza della fidanzata.

Poi, a febbraio c’è stata la rottura. La Ceruti ha capito di non provare più gli stessi sentimenti per Luca e i due si sono detti addio. Nel corso di questi mesi si sono susseguite voci di tradimento (prontamente smentite) e voci di una nuova relazione di lei. Si parlava di un volto noto di Napoli, ma l’identità era rimasta top secret, almeno fino ad oggi.

Infatti, secondo alcuni utenti, sarebbe in corso un flirt tra Soraia e il fotografo Giuseppe Annunziata, che collabora con Love Events, agenzia di organizzazione di eventi di Alessandra De Angelis,ex protagonista di Temptation Island. L’ex corteggiatrice avrebbe dunque conosciuto Giuseppe, e con lui sarebbe in atto un vero e proprio flirt come riportano alcune segnalazioni giunta a Deianira Marzano.