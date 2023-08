Ginevra Lamborghini e Edoardo Casella sarebbero tornati insieme. O meglio, secondo Deianira Marzano non si sarebbero mai lasciati. La sorella di Elettra, reduce dall’esperienza poco fortunata al Grande Fratello Vip (è stata squalificata per il caso Marco Bellavia), durante e dopo la permanenza nella Casa di Cinecittà aveva mostrato una certa complicità con Antonino Spinalbese.

Quando l’ex di Belen Rodriguez fu eliminato, ad attenerlo in studio c’era proprio Ginevra, con la quale scattò un bacio appassionato in diretta tv, tanto che tutto lasciava pensare che tra i due potesse iniziare una relazione. Ipotesi naufragata anzitempo, visto che tra di loro non è scoccata la scintilla.

Poche settimane fa, la Lamborghini aveva condiviso sui social una foto mentre si trovava in barca, e nella quale mostrava le sue gambe con il mare che faceva da cornice. In seguito, qualcuno aveva segnalato la presenza del suo ex Edoardo Casella. Alcune ore fa è giunta una nuova segnalazione giunta a Deianira Marzano, nella quale una fonte anonima ha rivelato che Ginevra si trova a Maiorca proprio con “Scucugnu” (nomignolo di Casella).

Ma non solo. Un’altra utente ha svelato un’ulteriore retroscena: “Stamattina una mia amica ha visto la storia di Deianira e mi ha riportato una cosa che le è successa: in vacanza a Marettimo, questa mia amica aveva visto Ginevra in un bar che si scambiava baci e abbracci con un ragazzo alto e moro, e lei ovviamente non sapeva chi fosse perché non ha seguito il GF. Ma ha riconosciuto Ginevra perché era stata anche alla serata a Portopalo. Questa ragazza aveva chiesto una foto a Ginevra, e lei aveva risposto di no. Poverina, ci è rimasta male perché alla fine le aveva chiesto solo una foto con lei, e non le importava che fosse in compagnia di questo ragazzo. Che delusione pur di nascondere la sua frequentazione con Scucugnu, si rifiuta di fare una foto. Ginevra sta cadendo sempre più in basso, e alla fine ha sempre avuto ragione Antonino”.