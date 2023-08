A distanza di due mesi dalla rottura con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è pronta a voltare pagina. L’influencer campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha definitivamente archiviato il capitolo relativo alla tormentata storia d’amore con lo speaker radiofonico romano.

Antonella Fiordelisi: "Non associatemi più al mio ex"

Alcuni giorni fa, l’ex vippona si è rivolta ai fan chiedendo di non essere più in alcun modo associata al suo ex fidanzato: “Ciao ragazze. A differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan, o meglio quasi li odiano, io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono – ha scritto Antonella su Twitter -. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo. A volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter, perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me, e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Le lacrime sui social

A ciò si aggiunge che, poche ore fa, Antonella ha condiviso un video su TikTok in cui si mostra in lacrime, prima che partano una serie di immagini di momenti felici che rappresentano una sorta di rinascita: “Il senso del video è che tutti abbiamo delle delusioni forti e dei momenti no nella vita, ma grazie alle persone giuste si guarisce. Non sempre le cose vanno come speri, ma quando cadi l’importante è sapersi rialzare”, le parole dell’ex vippona.