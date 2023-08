Soleil Sorge è tornata single. L’influencer italo-statunitense, intervista alcune settimane fa da Novella 2000, ha raccontato che la sua storia d’amore con Carlo Domingo è giunta al capolinea. Nonostante la delusione per la rottura, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato su Rai 2 a Felicità, programma estivo condotto da Pascal Vicedomini.

“Non è un buon momento per me, l'ultima storia è stata una forte delusione – ha detto l’ex vippona -. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”.

Soleil ha sempre voluto mantenere la privacy riguardo la sua vita privata, anche durante il periodo passato nella Casa di Cinecittà. Ha sempre cercato di non esporre sui social Carlo: la loro frequentazione sarebbe iniziata nel 2021, come ai tempi mostravano alcuni scatti del settimanale Chi, per poi proseguire silenziosamente lontano il più possibile da occhi indiscreti. Restano sconosciute, per ora, le cause della rottura.

Nelle ultime ore, però, alcuni rumor parlano di un nuovo flirt in corso per Soleil Sorge. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di voci che, al momento, non hanno alcun tipo di riscontro. Sul pettegolezzo si è espresso anche l’Investigatore social Alessandro Rosica, che ha di fatto smentito il gossip: “Conosco molto bene Soleil. Non l’avrei mai detto, ma vi assicuro che ad oggi è totalmente libera per scelta. Non esiste nemmeno una presunta frequentazione”.