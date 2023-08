E’ calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, due dei quali passati fuori dalle mura della Casa di Cinecittà.

Ieri, con un post su Twitter, Antonella ha chiesto ai suoi fan di non essere più associata al suo ex fidanzato: “Ciao ragazze. A differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan, o meglio quasi li odiano, io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono – ha scritto Antonella su Twitter -. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo. A volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter, perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me, e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Antonella Fiordelisi e il suo ex nello stesso centro estetico

Nel frattempo, un dettaglio non è passato inosservato. Infatti, la Fiordelisi e il suo discusso ex, Gianluca Benincasa, hanno condiviso a distanza di breve tempo un post mentre si trovavano entrambi nello stesso centro estetico. A far notare la circostanza è stato Amedeo Venza attraverso una storia sul suo profilo Instagram: “Antonella Fiordelisi e il suo ex oggi nello stesso centro estetico. Magari pura coincidenza…”. E’ ipotizzabile che entrambi siano clienti abituali, ed è capitato che si trovassero lì nello stesso momento senza neanche incrociarsi.

In diverse occasioni, Gianluca Benincasa aveva rivelato di non voler avere più niente a che fare con Antonella Fiordelisi: “È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa si. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato. Ad Antonella conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire.

Ha detto al mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che io faccia qualcosa per darle motivo di denunciare. O non può denunciare per i termini della faccenda stalking. Ormai sono passati più di sei mesi. Ma potrebbe farlo e sarebbe capace di tutto. Se avesse dato peso alle cose, almeno tramite terzi avrebbe chiarito. Sta facendo finta di nulla e vuole solo andare avanti. Alla fine la sua famiglia le si è rivoltata contro".